Cichoreiteelt onder folie lijkt rendabel

Cichorei onder vervroegingsfolie telen, lijkt in een proef van coöperatie CZAV rendabel.

Naar verwachting is de opbrengst zo’n 10 ton per hectare hoger, wat al snel tussen de € 700 en € 800 per hectare kan opleveren. Onder een licht-, lucht- en waterdoorlatend klimaatdoek kan de cichorei optimaal ontwikkelen. Een doek is meerdere jaren te gebruiken.

Direct na zaaien bedekken met folie

Een groep telers heeft eind maart cichorei gezaaid, terwijl de grond voldoende vochtig en goed bewerkbaar was. Regen werd voorlopig niet voorspeld. De nog lage bodemtemperatuur kon het kiemen en de opkomst vertragen, met een mogelijk onregelmatige opkomst en onkruidproblemen tot gevolg. Dit laatste werd op 2 plaatsen in het CZAV-werkgebied opgelost door een deel van het areaal direct na zaaien met vervroegingsfolie te bedekken.

Basisbemesting voor zaai

Door het inwerken van Bonalan en Kerb op de rij tijdens het zaaien is een basis gelegd voor de eerste onkruidbeheersing. De basisbemesting werd uitgevoerd voor zaai. “Dit concept maakt een snelle opkomst en vlotte beginontwikkeling mogelijk”, motiveert CZAV de proef.

In de tweede week van mei is het folie weggehaald. Daaronder kwamen kroppen loof tevoorschijn van 15 tot 20 centimeter. De groei van de wortelpennen liep volgens CZAV enorm voor op de rest. De verdere teeltmaatregelen, zoals schoffelen, worden voortgezet. Dit vergroot de kans dat er onder goede omstandigheden met weinig tarra kan worden geoogst.

Cimone

Het concept krijgt een plek in het cichoreiteelt-optimalisatieprogramma Cimone, ontwikkeld door verwerker Sensus. Met dit hulpmiddel krijgen telers meer inzicht in de effecten van teeltmaatregelen. Hiermee kunnen verbeteringen worden nagestreefd.