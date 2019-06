Chloorprofam verboden per oktober 2020

Het gebruik van chloorprofam is per oktober 2020 niet langer toegestaan.

De Europese Commissie heeft ondanks intensief gelobby van de toelatingshouders Certis en UPL en boerenorganisatie LTO de toelating van chloorprofam niet verlengd. Chloorprofam wordt gebruikt als kiemremmer in aardappelen, en als herbicide in uien, sla en bloembollen. De werkzame stof wordt verboden per 6 januari 2020, maar er geldt een opgebruiktermijn tot 8 oktober 2020.

Dat betekent dat het middel komende winter nog als kiemremmer in aardappelen toegepast kan worden en komend voorjaar nog toegepast kan worden als herbicide in uien, sla en bloembollen.

Jaap van Wenum, LTO-voorman akkerbouw, vindt het spijtig dat de lobby niet is geslaagd. “Dat we de toelating van chloorprofam als kiemremmer zouden verliezen, is niet echt een verrassing, maar we hadden goede hoop de toelating als herbicide in uien, sla en bloembollen te kunnen behouden.”

Chloorprofam als herbicide

Met het wegvallen van het middel ontstaat er nog niet direct een knelpunt, maar de basis wordt toch wel erg smal. Van Wenum hoopt dat de toelatingshouders een nieuwe toelatingsaanvraag gaan doen voor chloorprofam als herbicide. Certis geeft aan een nieuwe aanvraag te overwegen, maar een besluit is daarover nog niet genomen. Mocht er een nieuwe aanvraag worden ingediend, dan duurt het zeker nog een jaar of 3 voordat chloorprofam weer toegepast mag worden.