CLM: hectaretoeslag nodig voor teler PlanetProof

De hectaretoeslag is nodig om te voorkomen dat de meerwaarde tussen teler en afnemer verdampt.

PlanetProof-telers van appels en aardappelen hebben met een hectaretoeslag van bijna € 1.000 loon naar werken. Dit stelt Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) na een quickscan.

Deze quickscan voerde CLM uit met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor het onderzoek is gesproken met adviseurs en met recent omgeschakelde telers.

Meerkosten PlanetProof

Veel retailers eisen PlanetProof bij hun AGF inkoop. Sindsdien is er discussie over de hoogte en de uitbetaling van de meerkosten. Deze meerkosten zijn verdeeld over de duurde (gewasbeschermings)middelen, teeltmaatregelen en meerkosten van de certificering. Door bijvoorbeeld het minder gebruik mogen maken van gewasbeschermers, kan de opbrengst van een oogst tegenvallen. Dit is voor telers een drempel om PlanetProof te gaan produceren. Daarom hebben zij een meerwaarde voor hun product nodig. Ook vindt het CLM dat telers een bonus bovenop de meerkosten moeten krijgen.