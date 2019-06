Britse gewasverzekering tegen lage opbrengsten

Britse akkerbouwers kunnen zich sinds dit jaar verzekeren tegen tegenvallende gewasopbrengsten in koolzaad en tarwe.

Verzekeraars Lycetts and Farmers & Mercantile Insurance Brokers (FMIB) hebben de verzekering gelanceerd op de graanbeurs Cereals, die op 12 en 13 juni gehouden wordt in Boothby Graffoe.

De graanmarkt is erg volatiel. Ook nemen de weerrisico’s met als gevolg misoogsten toe. Het is ook zeer waarschijnlijk dat na brexit het einde verhaal is voor de hectaretoeslagen, die Britse telers nu nog van de EU ontvangen. “Telers willen zich graag indekken tegen deze risico’s, een tegenvallende oogst kunnen ze zich lastig permitteren”, aldus Rupert Wailes-Fairbairn, Rural Divisional Director bij Lycetts.

Eigen risico

Telers kunnen alle gewassen op het bedrijf onderbrengen in de Crop shortfall-verzekering, maar kunnen ook kiezen voor een enkel gewas, zoals koolzaad, wintertarwe of zomergerst. Het eigen risico bedraagt naar keuze 10 of 15%. De betaling is gebaseerd op hoeveel het oogstvolume in die betreffende regio achterblijft bij het 8-jarige oogstvolume. Anders dan bij andere weerverzekeringen, zoals een hagelschadeverzekering, hoeft er geen calamiteit te hebben plaatsgevonden voor uitkering.

Hoeveel de premie bedraagt, heeft Lycetts nog niet bekend gemaakt.