Bieten voor 75% gesloten

Gemiddeld over Nederland zijn driekwart van de bietenpercelen gesloten.

Dat meldt Cosun. Met het groeizame weer van afgelopen week verloopt het sluiten van de bietenpercelen erg snel. In het Noorden was dit afgelopen maandag circa 50%, in het Zuiden en Flevoland was circa 95% gesloten.

Groene perzikluis

De aandacht voor de ontwikkeling van de groene perzikluis blijft hoog. Veel percelen zijn inmiddels bespoten. In alle gebieden wordt de populatie nauwkeurig gevolgd en maken we ervan melding als de schadedrempel wordt overschreden. Veel telers hebben hiervoor al een keer gespoten of gaan dit op korte termijn doen.

Bladschimmels

Na het sluiten van het bietengewas is alertheid noodzakelijk op de eventuele ontwikkeling van de bladschimmels. Er zijn tot op heden geen bladschimmels aangetroffen, wel is op verschillende percelen de bacterieziekte pseudomonas aangetroffen. Dergelijke aantasting vindt veelal plaats na het beschadigd raken van de bladeren als gevolg van wind, hagel of vraatschade. Bestrijden is niet mogelijk, maar ook niet nodig.

Akkerbouwer Gerard Willemsen stuurde deze foto naar de redactie. Gisteravond (19 juni) ging er een enorme hagelbui over zijn bietenperceel in Schalkhaar (Ov.). - Foto: Gerard Willemsen