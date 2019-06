Bayer waarschuwt: actie nodig tegen tarweziekten

De wintertarwe moet worden beschermd tegen aarfusarium, gele en bruine roest.

“Telers kunnen een maximale topopbrengst verliezen als ze geen maatregelen nemen”, waarschuwt Harm Groeneweg van Bayer CropScience. “Regen tijdens de bloei van tarwe is funest voor het rendement”, legt hij uit. De bloei vindt in deze periode plaats. Neerslag is er ook op veel plekken. “Aarfusarium slaat dan toe. De gevolgen zijn groot, want het leidt tot verlies van zowel opbrengst als kwaliteit.”

Gele en bruine roest actief

In veel tarwerassen is gele roest actief. De ziekte is, zeker in de gevoeligere rassen, moeilijk in de hand te houden. “Na de T1- en T2-bespuitingen zal het niet lang duren voordat gele roest opnieuw kan toeslaan”, zegt Groeneweg. “De nieuwste fysio’s van deze ziekte zijn nu eenmaal enorm agressief.”

Daarnaast heeft het warme weer van de afgelopen week ook bruine roest gestimuleerd, ziet Bayer. Deze ziekte moet dus ook worden meegenomen bij de gewasinspectie.

Combinatie tussen prothioconazool en tebuconazool

De combinatie van de werkzame stoffen prothioconazool en tebuconazool geeft volgens Bayer de beste bescherming tegen aarfusarium, gele en bruine roest en sneeuwschimmel.

Groeneweg: “Veel kosten zijn al gemaakt. De tarwe staat er over het algemeen goed voor. Laat daarom niet onnodig rendement verloren gaan. Door de tarwe zo goed mogelijk te beschermen, kan het gewas langer door produceren. Alle extra kilo’s dragen bij aan een maximaal teeltresultaat.”