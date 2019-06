Aspergekweker betaalde werknemers 55 cent per kilo

Een aspergekweker in De Peel in Noord-Brabant heeft volgens de Inspectie SZW zijn 23 buitenlandse werknemers onderbetaald en onder slechte omstandigheden gehuisvest.

De werkgever zou zijn aspergestekers slechts 55 cent per kilo geoogste groente betalen, aldus de Inspectie na controle op de misstanden. De ondernemer kan boetes verwachten voor onder meer het overtreden van de regels voor minimumloon en arbeidstijden. De Inspectie wil niet zeggen waar de arbeidsmigranten aan het werk waren, omdat dit tot het aspergebedrijf herleidbaar zou zijn.

Stukloon

De werknemers oogsten circa 50 tot 70 kilo asperges per dag. Ze werken circa 12 uur per dag, 7 dagen per week en slapen in caravans zonder stroom of kookgelegenheid en met beperkte wasruimte. Het betalen per kilo wordt gezien als stukloon en is volgens de Inspectie verboden. De werknemers hebben evenmin een arbeidsovereenkomst of zorgverzekering. Arbeidsuren worden ondanks een wettelijke verplichting niet bijgehouden. Een van de werknemers heeft medische klachten, maar kreeg geen hulp. Hij is ondanks de klachten blijven doorwerken, aldus de Inspectie SZW.