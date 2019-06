Areaal pootaardappelen naar nieuw record

Het areaal pootaardappelen is naar een nieuw record gegroeid. De telers hebben 42.030 hectare aangegeven voor de veldkeuring bij keuringsdienst NAK. Dat is een groei van 0,4% ten opzichte van de veldkeuring van 2018.

Ook het areaal ATR-pootgoed is gegroeid, meldt NAK. Daar is 1.467 hectare voor aangegeven. Dat is 130 hectare meer dan voor de veldkeuring van 2018.

Meeste pootaardappelen staan in Groningen

Fontane is verreweg het grootste pootgoedras geworden. De aangifte voor de veldkeuring werd jarenlang gedomineerd door het ras Spunta. Vorig jaar werd Fontane nipt de grootste met een verschil van 6 hectare. Dit jaar staat er 4.887 hectare Fontane (vorig jaar 4.467 hectare). Het areaal Spunta beslaat 4.557 hectare. Dat is weliswaar 96 hectare meer dan vorig jaar, maar de achterstand op Fontane is wel veel groter geworden.

De meeste pootaardappelen worden geteeld in Groningen (ongeveer 8.600 hectare) en Flevoland (8.500 hectare). In alle provincies is het areaal stabiel gebleven of licht gestegen. Alleen in Zeeland daalde het areaal met zo’n 300 hectare naar bijna 4.000 hectare pootaardappelen.