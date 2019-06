Aardappelareaal in EU-5 naar record

Het gezamenlijk areaal consumptieaardappelen van de 5 grote aardappellanden in het noordwesten van de EU groeit naar 609.000 hectare.

Dat is het grootste areaal ooit. Aldus de voorlopige schatting van de Northwest European Potato Growers, federatie van de organisaties van aardappeltelers in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Groei in Nederland het minst

De NEPG meldt dat de genoemde 609.000 hectare een toename van 8,4% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde betekent. Ten opzichte van seizoen 2018 is het 2,4% meer. Alle 4 landen op het Europese vasteland laten groei zien. In Nederland groeit het areaal het minst, met 1,7% naar 74.348 hectare. Van Groot-Brittannië was nog geen areaalschatting bekend, hiervoor is gerekend met het vijfjarig gemiddelde. Begin juli publiceert NEPG de definitieve cijfers.

NEPG stelt dat vrees voor een tekort aan pootgoed de areaalgroei niet heeft tegengehouden, noch de prijsstijging van het pootgoed. Er zijn meer kleinere maten gebruikt, ook zijn er meer pootaardappelen gesneden.

Groeiende vraag

Tijdens de laatste NEPG-vergadering is vastgesteld dat de groei van het areaal in lijn is met de groeiende vraag naar aardappelen van de verwerking en exportbestemmingen. De organisatie benadrukt dat niet het areaal, maar de hectare-opbrengst het volume van de uiteindelijke aardappeloogst bepaalt. En het groeiseizoen is nog lang, aldus NEPG. Men stelt wel dat het aardappelseizoen 2019-2020 iets langer wordt dan doorsnee. Omdat er geen overschot is van de oogst 2018 zijn er mogelijk meer aardappelen nodig. NEPG schat bovendien dat de vroege aardappelen voor verwerking in Duitsland en België overwegend medio juli worden geoogst. Dat is ongeveer een week later dan gemiddeld, als gevolg van de koude start van het groeiseizoen. Deze combinatie van factoren maakt het volgens NEPG een uitdaging voor de verwerkende industrie om de honger naar grondstoffen te stillen.

Voor de teelt zal in alle landen de watervoorziening een kritieke factor zijn, aldus NEPG. Watervoorraden, bronnen en de grondwaterstand zijn lager dan normaal.