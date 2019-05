Ziektewering correleert met de microbiële biomassa

Verse organische stof en een rijk bodemleven zijn de belangrijkste componenten voor een ziektewerende bodem.

Dat staat in een wetenschappelijk artikel waaraan onder andere onderzoekers van Wageningen UR meewerkten. In het onderliggende onderzoek is de relatie tussen ziektewering en verschillende bodemparameters onderzocht. Daarvoor zijn 10 Europese langetermijn-veldexperimenten geselecteerd. De projecten BASIS in Lelystad en Bodemkwaliteit op zand in Vredepeel uit de PPS Beter bodembeheer zijn daarin meegenomen.

Belangrijke rol bodemleven

Om de ziektewering te bepalen is grond van de locaties verzameld en onder gecontroleerde omstandigheden in Wageningen getoetst. Aan de helft van de grond werd de ziekteverwekker Pythium toegevoegd. Op alle monsters werd tuinkers gezaaid. Hoe minder de planten werden aangetast in aanwezigheid van Pythium, hoe ziektewerender de grond. Na verhitting van de grond verdween de ziektewering, een teken dat het bodemleven daarin een belangrijke rol speelt.

Gereduceerde grondbewerking had op alle locaties een positief effect op de ziektewering. Op sommige locaties verhoogden biologische teelt en kunstmestgift de ziektewering. Er bleek geen overall effect van organische stof toevoegingen op ziektewering.