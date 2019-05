Ziektedruk neemt toe in tarwes SPNA

Door het wisselvallige weer neemt de ziektedruk toe in de tarwerassen op de Noordelijke SPNA-proefboerderijen.

Dat blijft uit de Graanziektebarometer van deze week. De aantastingen van gele roest en septoria op Ebelsheerd in Nieuw Beerta zijn iets toegenomen.

Gele roest

Gele roest is gezien in de rassen Talent, Benchmark en Porthus. Septoria zit in alle rassen, maar het meest in Bennington. Op deze boerderij komt ook sneeuwschimmel voor in alle wintertarwerassen.

Op Kollumerwaard (Munnekezijl) is septoria ook iets toegenomen, maar verder zijn de rassen ziektevrij. Waarschijnlijk houdt de ziektedruk de komende week aan, meldt SPNA.