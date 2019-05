Wisselvallig weer vraagt om alertheid op slakken

Het huidige wisselvallige weer maakt slakken actief.

Daarom waarschuwt gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Certis om zaaigewassen als suikerbieten en cichorei tegen de vraat van deze beestjes te beschermen. Vooral in het vroege stadium kunnen slakken flink schade veroorzaken. Dit kan worden voorkomen door tijdig slakkenkorrels te strooien.

Schade voorkomen

Slakken kunnen vooral schade veroorzaken in het kiemblad- tot vierbladstadium. Het risico is groter op percelen waar als voorvrucht groenbemester, koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne stond. Ook bij niet-kerende grondbewerking is er reden voor extra aandacht voor slakken.

Slijmsporen zijn dan een goede aanwijzing voor de aanwezigheid van slakken. Dit is ook het moment om te gaan strooien. Druk vanuit de sloot wordt voorkomen door de perceelranden te strooien.