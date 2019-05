Vroege eerste veildag Alvantho: 28 mei

De vroege aardappelveiling op het Zeeuwse Tholen, Alvantho, heeft de eerste veildag van 2019 vastgesteld op dinsdag 28 mei.

Dat is een vroeg begin. Veilingdirecteur David Hage vertelde vorige week in deze krant waarom: “Dankzij het vroege plantwerk. Op 18 februari ging het eerste pootgoed al de grond in. Daarna liep het plantwerk mooi door”. De marktverwachting is positief, omdat de oude aardappeloogst de nieuwe niet in de weg zit. “Import gaat voor goede prijzen vlot van de hand. Het zou mij verbazen als we daar niet op kunnen meeliften.”