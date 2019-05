Voorjaarsimport uien groter dan normaal

Nederland importeert dit voorjaar meer uien dan normaal. Vanaf de jaarwisseling tot en met april is een hoeveelheid van 32.000 ton Nieuw-Zeelandse uien ingevoerd, bijna 40% meer dan gemiddeld in de vorige 5 seizoenen.

Oorzaak is de magere uienoogst 2018. Sommige Nederlandse sorteerders en verpakkers zijn al door hun uien heen, anderen verdelen de voorraad, om in ieder geval in mei hun vaste klanten te kunnen bedienen.

Ieder voorjaar importeert Nederland wel uien, maar ditmaal begon het vroeger en gaat het ook om meer tonnage. De meeste uien komen nu nog van het zuidelijk halfrond, met name uit Chili, Argentinië en vooral Nieuw-Zeeland, vertelt uienhandelaar Wim Waterman van Waterman Onions in Emmeloord. Zijn bedrijf houdt zich bezig met export en import, sorteren en verpakken van uien.

Volumes uien uit Nieuw-Zeeland niet groot

Waterman benadrukt dat dit jaar wel meer uien zijn geïmporteerd, maar dat de volumes op zich niet enorm zijn. Zo kan de extra import uit Nieuw-Zeeland best uitkomen op 20.000 ton meer ten opzichte van vorig voorjaar. Dat is net zoveel als 1 doorsnee weekexport van Nederland. Waterman: “Het gaat voor ons nu nog om aanvulling en pas later, in juni, ook om vervanging van de Nederlandse uien.”

Importuien geen directe invloed op handel

De Nieuw-Zeelandse importuien hebben invloed op de handel, maar niet op de korte termijn. Waterman: “De meeste zijn voor contractleveringen, op de vrije markt zie je ze nauwelijks.”

Behalve Nederland heeft ook Groot-Brittannië dit voorjaar veel meer aanvoer uit Nieuw-Zeeland. De Britten hebben tijdig aanvulling en vervanging gezocht en gevonden voor de leveringen uit Nederland, toen duidelijk werd dat de uienoogst van 2018 overal klein uitviel.