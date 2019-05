Verbod onkruidbestrijder desmedifam op til

De onkruidbestrijder desmedifam staat op de nominatie te worden verboden.

De werkzame stof zit in de middelen Betasana Trio, Betanal en Belvedere Tripel. De Europese Commissie stelt voor de toelating van de onkruidbestrijder, die in de bietenteelt wordt ingezet, niet langer te verlengen. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden in Nederland is het ermee eens dat het middel niet langer toegelaten moet worden. De toelating van de middelen zou in Nederland al aflopen op 31 juli van dit jaar.

Mogelijke kankerverwekkendheid

De reden om het middel niet langer toe te laten, is dat er zorgen zijn over de mogelijke kankerverwekkendheid en het mogelijk effect op de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van ongeboren kinderen. Minister Carola Schouten heeft in een brief aan de tweede Kamer aangegeven dat ze van plan is het voorstel om de stof niet langer toe te laten, te ondersteunen.

Thiofanaat-methyl

Hetzelfde geldt voor de werkzame stof thiofanaat-methyl, die wordt gebruikt in onder andere bloembollen, aardappelen en tarwe als schimmelbestrijder. Deze stof is mogelijk hormoonverstorend en er is zorg over de effecten van het middel op het genetisch materiaal van mensen en dieren. Het Ctgb is het eens met het voorstel om de stof niet langer toe te staan.

Andere toelatingen

De werkzame stof 1-methylcyclopropeen (groeiregulator in fruit, potplanten en tulpenbollen) kan wel op een hernieuwde toelating rekenen. Het middel blijkt bij de herbeoordeling op basis van nieuwe wetenschappelijke informatie mildere eigenschappen te hebben dan eerst was vastgesteld.

De biologische schimmelbestrijder bacillus subtilus strain IAB/BS03 staat op de nominatie te worden toegelaten als nieuwe werkzame stof. Nederland ondersteunt de toelating. Dat geldt ook voor de hernieuwde toelating van dimethanamid-P (onkruidbedstrijder in bessen, bloemisterij, boomkwekerij en bloembollen).

Dimethoaat

Nederland is het ermee eens dat de toelatingen van schimmelbestrijder tolclofos-methyl (aardappelen, radijs, bloembollen) en florpyrauxifen wordt verlengd. De werkzame stof dimethoaat wordt niet langer verlengd, als het aan de Europese Commissie ligt. De insectenbestrijder is mogelijk hormoonverstorend en kan mogelijk effect hebben op dragers van erfelijke eigenschappen. Nederland is het eens met het voorstel van de Europese Commissie.