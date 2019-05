Veel uitval door bonenvlieg in bio-uien

De schade door insectenvraat tekent zich steeds meer af in de akkerbouw. De druk is groot door een combinatie van het wegvallen van insecticide zaadcoatings, de warme afgelopen zomer en winter en het koude voorjaar waardoor kiemplantjes langzaam groeien en dus kwetsbaar zijn.

In biologische uien in Flevoland ziet Christoffel den Herder van Delphy dit voorjaar heel wat uitval door de larve van de bonenvlieg. Hij verwacht over de breedte – naast uien ook in bijvoorbeeld industriegroente als spinazie en bonen – massale schade door insectenvraat in akkerbouwgewassen. “Dat is echt een factor om rekening mee te houden dit seizoen. Door het warme 2018 zijn er meer generaties ontstaan van plaaginsecten”, legt hij uit.

Beperking op zaadcoating

In de gangbare akkerbouw is het bij de beperking op zaadcoating een probleem voor telers. In de suikerbietenteelt wordt het verbod op neonicotinoïden breeduit besproken, maar ook in de groente is het aan de orde.

Afgestorven uienkiem door vraat van bonenvlieglarve. - Foto: Christoffel den Herder

Collega Luc Remijn van Delphy ziet in de gangbare uien in het Zuidwesten de bonenvlieg echter niet. “Zelfs niet in de proeven.” Dit is het laatste seizoen dat de coating met Mundial mocht wordt toegepast op uienzaad. Just Hamming van CropSolutions geeft aan dat met bonen zaaien is gewacht tot het warm genoeg was, zodat het gewas binnen een week bovenstaat. “Dan is het meeste gevaar geweken.”

Zaaien in warme omstandigheden

Den Herder ziet ook dat wie in warme omstandigheden heeft gezaaid, heeft minder uitval heeft dan waar het in een koude periode is gebeurd. Een moeilijke opkomst leidt tot meer schade. Hoeveel precies, is nu nog niet in te schatten. Ook ziet de teeltadviseur dat insecten op een grof zaaibed meer ellende geven dan op akkers waar de grond fijn ligt. “De vliegen leggen eitjes graag in holtes en bij kluiten in de bodem. Dan liggen de eieren beschut.”

Geur van wat verteert in bodem

Bovendien komen de vliegen af op de geur van alles wat verteert in de bodem. Mest, vooral het sterk geurende kippenmest, en groenbemesters bijvoorbeeld. Ook percelen waar niet kerend is gewerkt, zijn doelwit van de plaaginsecten. Daar wordt aan de oppervlakte verteerd. “Rijd mest dus niet in de 3 weken voor het zaaien uit, maar langer ervoor of heel vlak erop”, adviseert Den Herder.

Probleem op een geïntegreerde manier aanpakken

Als de plantjes door het kiemstadium heen zijn gegroeid, is het gevaar geweken. Het weer bepaalt dus in hoeverre dat op tijd gebeurt. “Over 2 weken weten we meer.”

CropSolutions doet onder andere geurproeven – afleiden van insecten – om beter te kunnen anticiperen op insectendruk. Hamming: “Zo proberen we het probleem op een geïntegreerde manier aan te pakken.”