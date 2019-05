Uienexport veel minder dan gemiddeld

De Nederlandse uienexport in de tweede week van mei (week 19) is uitgekomen op een totaal van 5.250 ton.

Dat blijkt uit de jongste, voorlopige, cijfers van GroentenFruit Huis. Met nog 7 weken te gaan voordat het exportseizoen voor de Nederlandse uiensector normaal gesproken afloopt, is er in totaal 777.690 ton Nederlandse uien naar het buitenland gegaan. Dat is 164.000 ton ofwel 17% minder dan gemiddeld is gerealiseerd in dezelfde periode van de voorgaande 5 seizoenen. Er is wat exportvolume betreft maar 2% minder geëxporteerd in vergelijking met het 5-jarig gemiddelde, pas daarna is de uitvoer zwaar onder het gebruikelijke peil gekomen.

Minder afzet

Van januari tot en met de genoemde week 19 is er ruim twee vijfde minder afgezet in het buitenland dan gewoonlijk. In de verslagweek was Groot-Brittannië veruit de grootste afnemer van Nederlandse uien, goed voor ruim 1.350 ton, ofwel een kwart van de totale export. Frankrijk was nummer 2 met iets meer dan 700 ton. Van de overige uitvoer bleef ook relatief veel binnen de EU, maar per land in beduidend kleinere hoeveelheden.