Areaal zaaiuien groeit weer

Het zaaiuienareaal is met zo’n 1.000 hectare een paar procent geplust in 2019.

Dat is duidelijk nu alles is gezaaid. Vooral het rode segment groeide flink; met zeker 500 hectare naar zo’n 4.000 hectare. Dat zegt Jaap Jonker van De Groot en Slot, marktleider in uienzaad. André Boot van Hazera bevestigt die theorie.

26.300 hectare

Jonker schat dat het areaal op 26.300 hectare komt, met dus een iets groter aandeel rood van zo’n 15%. Dat is net iets minder dan het record van 26.680 hectare in 2017. De groei is vooral te danken aan de animo voor de teelt van rode uien. “Door een jarenlang stabiel saldo van kostprijs met een plus”, weet Jonker. “Met deze teelt wordt geld verdiend.”

Lees verder onder de foto

Uien zaaien. Nooit eerder was het Nederlandse areaal zaaiuien zo groot als in 2019. - Foto: Peter Roek

Toen in het Zuiden de uienteelt vorige jaar gemiddeld geen succes was door de droogte, werd een krimp verwacht en forse areaalverschuiving naar het Noorden. Bij gebrek aan alternatieven en met het oog op de recordhoge verkoopprijzen van uien, zijn de percelen voor het nieuwe seizoen toch weer van uienzaad voorzien.

Meeste groei in Drenthe en Oost-Brabant

“Het areaal zaaiuien krimpt in het Zuidwesten zo’n 10%, dus pakweg 700 hectare”, weet Boot. “Dat is minder dan we eerder dachten. In Drenthe en Oost-Brabant zien we de meeste groei. Daar profiteren wij ook van, ik denk dat ons marktaandeel in uienzaad hierdoor iets groeit.”

Meer animo voor vroege rassen

Jonker schat dat het areaal op ruim 26.000 hectare komt, met dus een iets groter aandeel rood van zo’n 15%. Ook de animo voor vroege rassen was groter dan normaal. Dat komt doordat de uienmarkt vroeg leeg is geraakt door de uienschaarste na oogst 2018. Dat biedt goede afzetperspectieven.

Fusariumresistentie

Fusariumresistentie is ook in trek, aangezien dit een groeiend probleem is in de uienteelt. “Hier zijn wij zeker 500 hectare – ongeveer 10% – in uitgebreid, maar we hadden eigenlijk nog wel meer verwacht.” Al met al ziet Jonker het marktaandeel van zijn bedrijf naar 60% groeien.

Het seizoen is intussen goed begonnen. Het aantal overzaaiers is op één hand te tellen en de regelmatige buitjes zorgen voor een prima opkomst. In Groningen verloopt de gewasontwikkeling nog niet zo vlot als gehoopt, door kou en weinig vocht. De Noordenwind houdt de regen weg uit het Groningse land, zei een teler daar.

Delphy: onregelmatige opkomst uien

Delphy meldt wel in de nieuwsbrief dat er uien onregelmatig opkomen. De verschillen binnen percelen zijn soms groot. Dat heeft alles met de vochtvoorziening te maken en kan deze buiige dagen worden rechtgetrokken.

Opmerkelijk genoeg is het tweedejaars plantuienareaal forser dan gedacht, meldt Boot, terwijl de productie van uitgangsmateriaal vorig jaar een stuk minder was door de droogte. “Er is minder naar het buitenland gegaan”, verklaart hij. Het areaal tweedejaars kon weleens gelijk zijn aan vorig jaar, schat hij.