Sector blij met soepel chitwoodi-beleid

De pootgoedsector is blij dat de NVWA het beleid rondom Meloïdogyne chitwoodi en M. fallax (Mcf) versoepelt.

De hoop is dat Nederland de schadelijke aaltjes beter onder de knie krijgt. Ook worden minder belemmeringen verwacht voor de vroege export van pootaardappelen.

Het oude beleid kende geen eindtermijn, waardoor ieder jaar alle pootgoedpercelen binnen de aangewezen gebieden onderzocht moesten worden op Meloïdogyne chitwoodi en M. fallax (Mcf). Vanaf dit jaar geldt een termijn van 1 jaar, mits alle onderzoeken uitwijzen dat er geen Mcf is. Alleen voor het perceel waar het besmette pootgoed op is geteeld, blijft de onderzoeksplicht daarna bestaan voor nog eens 2 teelten pootaardappelen.

Als een teler nu onderzocht wordt, gaat hij meer nadenken over voorzorgsmaatregelen

Jan van Hogen, Agrico

De wijziging is een goede zaak, zegt directeur Jan van Hoogen van coöperatie Agrico. “Telers binnen de aangewezen gebieden die geen last hebben van chitwoodi, hoeven geen onnodige kosten te maken en worden niet meer beperkt in bijvoorbeeld het leveren voor de vroege export. Ik verwacht dan ook minder belemmeringen voor de vroege export. Daarnaast wordt de emotionele lading van het onderzoek eerlijker over het land verspreid.”

Van Hoogen hoopt dat Nederland chitwoodi zo beter onder de duim krijgt. “De bewustwording buiten de huidige aangewezen gebieden wordt groter. Als een teler nu onderzocht wordt, gaat hij meer nadenken over voorzorgsmaatregelen. Het resultaat zou kunnen zijn dat de NVWA minder vondsten doet.”

Het aantal Mcf-monsters gaat in het nieuwe beleid van 200 naar 1.200 verspreid over het hele land. Van Hoogen: “Dan wordt duidelijk of Mcf in meer delen van het land voorkomt dan de aangewezen gebieden.”

‘Mcf niet uit te roeien’

Ook directeur Gerard Backx van handelshuis HZPC is blij met de wijziging. Maar Backx verwacht niet dat Nederland Mcf kan uitroeien. “Wij pleiten er al langer voor om deze aaltjes in de EU-regels niet te zien als een quarantaine-ziekte, maar als een RNQP (regulated non-quarantine pests). Maar dit krijgt nog niet voldoende steun in andere landen.”

Nieuwe beleid is rechtvaardiger, omdat telers zonder besmetting niet langer te maken hebben met de jaarlijkse onderzoeksplicht

Ook de pootgoedtelers zijn blij met deze verandering, zegt voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen. ”Pootgoedtelers in de aangewezen gebieden hadden ieder jaar opnieuw de spanning of er iets gevonden zou worden. De beleidswijziging neemt veel onrust weg. Daarnaast is het nieuwe beleid rechtvaardiger, omdat telers zonder besmetting niet langer te maken hebben met de jaarlijkse onderzoeksplicht. Een nadeel van het nieuwe beleid is dat de telers extra kosten maken, omdat nu 1.200 in plaats van 200 partijen buiten de aangewezen gebieden moeten worden onderzocht.”