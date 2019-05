Schadedrempel perzikluis overschreden in Zeeuws-Vlaanderen

Op een perceel in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen is de schadedrempel van de groene perzikluis overschreden.

Dat betekent dat een bestrijding nodig is om schade te voorkomen. Het vergelingsvirus dat door de luis wordt overgebracht, kan de opbrengst in suikerbieten soms halveren.

Luiswaarschuwingsdienst

De eerste melding is onderdeel van de luiswaarschuwingsdienst van IRS die sinds 1 mei operationeel is. Wekelijks worden op steeds wisselende 75 percelen door medewerkers van Suiker Unie bladluizen geteld. Een digitale kaart van Nederland laat zien of en waar schadedrempels zijn overschreden. IRS monitort de luizendruk op zijn proefvelden. Keuringsdienst NAK doet dat via vangbakken op 5 lokaties.

Zelf gaan kijken

De luiswaarschuwingsdienst is nodig geworden nu de eerste luizen niet meer aanpakt worden door neonicotinoïden in zaadcoating.

De schadedrempel wordt bereikt bij 2 luizen per 10 planten. Telers wordt geadviseerd zelf in percelen te gaan kijken. Door verschillen in grond en microklimaat kan de luizendruk ook binnen de een regio verschillen.

Telers van suikerbieten kunnen bij IRS en bij Suiker Unie de ontwikkeling van de luizendruk nu online volgen en zo nodig spuiten.