Relatief weinig meldingen van weerschade zondag

De buien van zondag, met wolkbreuken en hagel, hebben tot relatief weinig meldingen geleid bij de verzekeraars.

Bij Agriver bleef het aantal beperkt tot één melding, vertelt directeur Maren Boersma aan het begin van de maandagmiddag. Die kwam van een akkerbouwer uit Flevoland en betrof bieten en mais. “Ik had gezien de weersomstandigheden wel meer verwacht, maar gelukkig viel het blijkbaar mee”, zegt hij. “De regen konden we in de akkerbouw wel gebruiken.” Het aantal meldingen vat dit seizoen sowieso mee tot nu toe, zegt Boersma.

Jan Schreuder, directeur Vereinigte Hagel, kreeg maandag zo’n 10 meldingen binnen na het soms heftige weer op zondag. Vanuit de akkerbouw en appels- en perenteelt in Drenthe, Flevoland, Gelderland en Limburg. “Dat valt nog mee, best rustig”, concludeert Schreuder. Dit seizoen is dat echter niet. “We tellen 180 meldingen en dat is al best veel.”