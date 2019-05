Pootgoedhandelaar ook in de fout met bio-witlof

De frauderende pootgoedhandelaar Zeeland Trade wordt ook verdacht van zwendel met bio-witlof.

Zeeland Trade uit Vogelwaarde (Zld.), die ongecertificeerd pootgoed met vervalste NAK-certificaten aan Belgische telers heeft verkocht, zou ook gangbare witlof als biologische witlof hebben verkocht. Dat meldt keuringsinstantie Skal.

In november 2018 heeft Skal het bio-certificaat van Zeeland Trade ingetrokken. In mei 2018 is Skal een langlopend administratief onderzoek gestart bij Zeeland Trade bv, waarbij Skal de financiële administratie en de witlof-productiestaten heeft geanalyseerd.

Witlofproductie hoger dan dan capaciteit

De conclusie uit dit onderzoek is dat de witlofproductie hoger is dan op basis van de productiecapaciteit verwacht kan worden. Het bedrijf kan onvoldoende aantonen dat de als biologisch verkochte witlof inderdaad biologisch is. De interne traceerbaarheid van de productstromen is onvoldoende. De verkochte hoeveelheid biologische witlof is groter dan te verklaren vanuit de productiecapaciteit.

Deze constatering, gecombineerd met financiële transacties die vragen oproepen en een onverklaarbare partij witlof aangetroffen tijdens een onaangekondigde inspectie, leidt tot het ernstige vermoeden dat het bedrijf gangbare witlof heeft vermengd met de eigen biologische witlofopbrengst.