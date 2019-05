Oekraïne blijft sterke concurrent van EU op tarwemarkt

Oekraïne gaat dit jaar een record aan tarwe oogsten.

De tarwe is zonder noemenswaardige schade door de winter gekomen. Volgens het marktbureau UkrAgroConsult is de stand van de wintertarwe in Oekraïne de beste in 5 jaar. Bovendien is er voldoende regen gevallen eind april en begin mei waardoor de wintertarwe voortvarend aan het groeiseizoen is begonnen.

Slecht nieuws voor Europese tarwetelers

Als het groeiseizoen verder gemiddeld verloopt, gaat Oekraïne over een paar maanden een record aan tarwe oogsten. Daardoor zal ook de export een record bereiken, verwacht UkrAgroConsult. Dat is slecht nieuws voor de Europese tarwetelers. Het heeft een prijsdrukkend effect in de EU omdat Oekraïne een grote concurrent is op de grote afzetmarkten in Afrika en het Midden-Oosten.

9% meer dan vorig jaar

Ook het onderzoeksbureau Institute of Agrarian Economics in Oekraïne ziet dat de wintertarwe goed van start is gegaan. Directeur Yuriy Lupenko verwacht een oogst van 26,2 miljoen ton wintertarwe. Dat is 9% meer dan vorig jaar is geoogst. De zomertarweoogst is veel kleiner, maar daar heeft het instituut nog geen prognose voor afgegeven.