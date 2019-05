Nieuwe afzetvorm voor af-landuien

Handelsplatform uienhandel.com introduceert een nieuwe afzetvorm voor telers die af land leveren, omdat ze geen eigen bewaring hebben.

Bij uientelers die deelnemen aan de ‘af-landafzet met bewaring’ worden de uien af land opgehaald, opgeslagen en dagelijks gemonitord. Deelname is mogelijk vanaf 5 hectare. Een pool is het niet, zegt Machiel Boons van uienhandel.com. “Het is een service om boeren de mogelijkheid te bieden hun uien elders op te laten slaan. Bijvoorbeeld nieuwe telers in nieuwe teeltgebieden, zij staan soms met de rug tegen de muur als de prijsvorming niet goed is in de af-landperiode. Dit is dan een mogelijkheid om een andere route te kiezen.”

Vast volume uien per week verkocht

Uienhandel.com verkoopt een vast volume per week tussen 1 november 2019 en 31 maart 2020. De deelnemer krijgt de gemiddelde verkoopprijs over die periode, minus de gemaakte kosten voor verwerking, opslag en transport. De bewaarkosten zijn € 2 per 100 kilo (inclusief inslag, uitslag, wegen, bewaren en het monitoren van de uien en exclusief gas). Transport van de bewaring naar de verwerker kost € 0,85 per 100 kilo over de bruto kilo’s. Prijzen en kosten worden inzichtelijk gemaakt. Alle voorwaarden en condities staan in dit document.

Het handelsplatform, onderdeel van DCA, heeft garantie voor afname van een verwerker. “We moeten de uien natuurlijk wel kwijt uiteindelijk”, zegt Boons. “Maar dat staat andere afspraken niet in de weg.” Dit eerste jaar is er plek voor een paar duizend ton. Aanmelden kan vanaf heden.