Nederlandse uien om vergeten label in Hongaarse vergister

Uienhandelaar Adriaan van Belzen van Daily Onions is woest over het vernietigen van een vracht van zijn uien in Hongarije.

De 20 big bags met totaal 24 ton uien zijn binnen 30 minuten van de snelweg gehaald en naar de vergister gebracht. Reden: het ontbreken van het herkomstlabel. “Ik weet dat het een fout was”, zegt Van Belzen. “Hongarije eist dat label. In tegenstelling tot andere Europese lidstaten, overigens. Dat is bij het laden vergeten. Maar in mijn optiek kun je samen een oplossing zoeken. Dit is net zoiets als dat je met de auto door rood rijdt en je auto naar de sloop moet. Veel te rigide. Die goede uien liggen nu op de mesthoop.” Machteloosheid resteert De machteloosheid die resteert, vreet aan Van Belzen. “Ik probeer van alles. Overleg met overheden, keuringsinstanties en aandacht in de media. Met de Europese verkiezingen voor de deur vind ik het extra schrijnend we binnen de lidstaten zo met elkaar omgaan. Natuurlijk zijn de uien dit jaar duur, maar daar gaat het niet om. Ik ben woest om de verspilling en slechte communicatie.” Van Belzen doet al jarenlang zaken in Hongarije en blijft dat ook doen. Zijn klant is inmiddels van nieuwe uien voorzien.