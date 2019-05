NAK vangt 2 perzikbladluizen

De perzikbladluis is de belangrijkste overbrenger van het Y-virus, dat tot grote opbrengstderving in de pootaardappelteelt kan leiden.

Keuringsdienst NAK heeft de eerste 2 perzikbladluizen gevangen in de zuigval in het Zeeuwse Colijnsplaat. De vondst is vroeg voor de tijd van het jaar, meldt NAK erbij. Zeker gezien het relatief koude weer van de laatste tijd. Ter referentie: vorig jaar zijn in de hele maand mei in de 3 zuigvallen 3 perzikbladluizen gevonden. Nu is de maand nog maar een week onderweg. Vooral het weer bepaalt het verloop van de bladluisontwikkeling, stelt NAK.

Vangbakken op 38 plaatsen

De zuigvallen staan in Colijnsplaat, Tollebeek (Fl.) en Kollumerwaard (Gr.). De vangresultaten zijn in het klantportaal van NAK te vinden. Daarnaast staan op 38 plaatsen in Nederland gele vangbakken, die van begin juni tot half augustus worden afgetapt.