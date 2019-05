NAK sluit fraudeteler voor 3 jaar uit

NAK schort voor tenminste 3 jaar alle keuringswerkzaamheden op voor het frauderende pootgoedbedrijf uit Kruisland.

Vorige week meldde de NAK al dat het overwoog de veldkeuringen op te schorten bij deze teler, maar dat de officiële besluitvorming nog moest plaatsvinden.

Het opschorten van de keuringen gaat in per 2020, dus na de veldkeuring van 2019.

Verscherpt toezicht

De reeds gepote aardappelen door deze pootgoedteler worden nog wel door de NAK gekeurd, maar onder verscherpt toezicht van de keuringsdienst.

Dit betekent concreet dat de oogst 2019 onder controle van de NAK elders moet worden ondergebracht en alleen daar door derden – onder toezicht van de NAK – kan worden bewerkt en gecertificeerd, zonder dat het betreffende pootgoedbedrijf daarbij betrokken is.

Niet meer welkom bij Agrico en HZPC

NAK besloot tot deze maatregel nadat dit voorjaar bleek dat het bedrijf van tenminste 3 oogstjaren (2016, 2017 en 2018) ongecertificeerd pootgoed heeft afgeleverd.

Het pootgoedbedrijf kan dus na dit jaar 3 jaar geen pootgoed telen. Daarna zou het bedrijf in principe de pootgoedteelt weer kunnen oppakken. De teler hoeft dan echter niet meer aan te kloppen bij zijn afnemer, Agrico. Agrico heeft besloten de frauderende pootgoedteler te schrappen als coöperatielid en hem geen areaal meer toe te wijzen, zegt Agrico-directeur Jan van Hoogen.

Ook HZPC hoeft hem in principe niet als leverancier, zegt HZPC-directeur Gerard Backx. “HZPC heeft in het verleden al eens gewerkt met de teler en op een gegeven moment de samenwerking met hem opgezegd, omdat HZPC destijds te weinig vertrouwen had in het bedrijf.”