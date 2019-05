Mogelijk geen veldkeuringen meer bij fraudeteler

Keuringsdienst NAK overweegt om na dit teeltjaar geen veldkeuringen meer uit te voeren bij de frauderende pootgoedteler uit Kruisland (N.-Br.).

Dit als zware sanctie, omdat de teler jarenlang willens en wetens illegaal, ongekeurd pootgoed heeft afgeleverd. Dat zegt Arjan Kroon, directiesecrataris bij de NAK. Binnenkort neemt de NAK hierover een definitieve beslissing. Als de NAK daadwerkelijk stopt met het keuren van pootgoed, betekent dit dat het bedrijf de teelt hiervan moet staken. Het bedrijf uit Kruisland is qua omvang het grootste pootgoedbedrijf van Nederland, met 350 hectare.

Sancties

Het pootgoed dat het bedrijf dit seizoen teelt, wordt nog wel door de NAK gekeurd. Dit omdat het al gepoot is, en omdat anders Agrico enorm financieel wordt gedupeerd. Het pootgoed van oogst 2019 moet de teler aan Agrico leveren. De kans is groot dat Agrico de teler na dit seizoen, als het pootgoed is afgeleverd, royeert als lid, meldde het aardappelconcern. Formeel moet het bestuur daarover beslissen.

Enorme kostenpost telers

Ook meldt de NAK dat het van de Belgische keuringsdiensten bericht kreeg dat de Belgische telers die het illegale pootgoed hebben ontvangen, dit weer moeten oprooien. Zo kan het pootgoed worden vernietigd. Voor de teler, in veel gevallen onwetend dat hun uitgangsmateriaal niet gecertificeerd was, betekent dit een enorme kostenpost. Zeker als zij bijvoorbeeld een contract zijn aangegaan met een afnemer, en verplicht zijn een bepaalde hoeveelheid aardappelen te leveren. Deze telers moeten nieuw pootgoed kopen, als dat nog voorhanden is. Het totale volume betreft 250 ton pootgoed, dus goed voor circa 100 tot 130 hectare. De telers moeten de schade via een civiele procedure proberen te verhalen op Zeeland Trade uit Vogelwaarde (Zld.).