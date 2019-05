‘Middelenverschraling vraagt om verschuiving in denken’

Er zijn mogelijkheden om onkruiden ook op andere wijze aan te pakken.

Herbiciden zijn de belangrijkste basis in de akkerbouw en vollegrondsgroenten om onkruiden te bestrijden. Echter, vanuit Europa en de lidstaten wordt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer beperkt. Ook stellen ketenpartijen steeds meer bovenwettelijke eisen aan het middelengebruik. Gevolg: er zijn minder herbiciden beschikbaar.

Er zijn mogelijkheden om onkruiden ook op andere wijze aan te pakken, maar dat vraagt bij telers wel een verschuiving in denken en een andere aanpak. Dat vertelde Johan Russchen, voorzitter van InnovatieVeenkoloniën op de Innovatiedag 2019: Dág onkruid, op proefboerderij ’t Kompas, georganiseerd door InnovatieVeenkoloniën, IRS, Avebe, Suiker Unie, Wageningen Universiteit en Sensus.

Klassieke veredeling

In diverse plots toonden bedrijven nieuwe inzichten, trend en innovatie in onkruidbeheersing in aardappelen, bieten en cichorei. Een voorbeeld is het nieuwe bietenras Conviso van KWS, dat middels klassieke veredeling resistent is tegen ALS-remmers. Het ras is dit jaar in Nederland ingezaaid. Volgens IRS-directeur Frans Tijink heeft het veel potentie. Afgelopen jaar stond er 90 hectare Conviso in Zweden, dit jaar is dat al opgeschaald naar 900 hectare. Dat het ras populair is, komt onder andere doordat onkruidbieten zijn aan te pakken, en dat in plaats van 6 keer maar 2 keer hoeft te worden gespoten.

Rijenbespuiting

Belangstelling genoot ook een 12 meter brede rijenspuit van loonbedrijf Feunekes uit Wedde. Het loonbedrijf heeft de rijenspuit 6 jaar geleden samen met spuitenfabrikant CHD ontwikkeld, maar pas nu ontstaat belangstelling voor de machine. Met een rijenbespuiting is veel middel te besparen. Gemiddeld vergt een conventionele onkruidbestrijding met 6 keer volvelds spuiten 10,8 liter herbicide per hectare. Volvelds wordt 0,75 tot 1 liter per hectare BOGT gespoten, bij rijenbespuiting is 0,4 liter per hectare voldoende voor hetzelfde effect. Door in plaats 3 keer volvelds 2 keer te rijenspuiten en eenmaal te schoffelen, is het middelengebruik te reduceren tot 6,12 liter per hectare. Dat betekent volgens Delphy-adviseur Sigrid Arends niet dat je veel goedkoper uit bent. Beide methoden kosten rond de € 375 tot € 390 per hectare.