Meer gele roest in Noordelijke wintertarwe

De aantasting van gele roest in wintertarwe is op SPNA-proefboerderij Ebelsheerd, in het Oldambtster Nieuw Beerta, iets toegenomen.

Het betreft de rassen Talent en Benchmark. De septoria-aantasting is nagenoeg gelijk gebleven en betreft alle rassen. Dat blijkt uit de graanziektebarometer, waarmee onderzoeksorganisatie SPNA het ziekteverloop in wintertarwe volgt gedurende het groeiseizoen. Septoria Op de locatie Kollumerwaard, op de grens van Friesland en Groningen, is nu in alle rassen een beetje septoria te zien. Van gele roest zijn ze vrij.