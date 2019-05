Groei suikerbieten blijft achter

De stand van de suikerbieten is op veel percelen maar matig.

De groei blijft achter, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie. Kou en droogte zijn de boosdoeners. In de meeste gebieden is de neerslag tot nu toe onvoldoende om de droogte op te heffen. De actuele hogere temperaturen hebben duidelijk een positief effect op de groei van suikerbieten. Bij de vroegst gezaaide percelen beginnen in het zuiden en midden van het land de rijen zich te sluiten. In het Noorden blijft de ontwikkeling van het gewas hierbij duidelijk achter.

Groene perzikluis

Intussen wordt op steeds meer percelen de schadedrempel voor de groene perzikluis overschreden. Zeker met de hogere temperaturen moeten telers vinger aan de pols houden en alert zijn met bestrijden. Aantasting door zwarte bonenluis, bietenvlieg, bietenkever en springstaarten komt ook regelmatig voor.