Franse bietentelers willen suikerfabrieken overnemen

Franse bietentelers willen onder leiding van hun organisatie CGB 2 suikerfabrieken overnemen die Saint Louis Sucre, de Franse tak van Südzucker, gaat sluiten.

De CGB heeft dat plan onthuld tijdens een demonstratie van zo’n 150 boeren en werknemers voor de Duitse ambassade in Parijs. De bond heeft de plannen inmiddels ook besproken met vertegenwoordigers van het ministerie van economische zaken en daarbij verzocht om financiële steun.

Sluiting fabrieken in Cagny en Eppeville

Saint Louis Sucre gaat na de komende campagne haar fabrieken in Cagny en Eppeville sluiten. Dat past in het kader van de sanering van moederbedrijf Südzucker. De plannen zijn in Frankrijk slecht gevallen, ook bij minister voor Landbouw Didier Guillaume die al eerder de directie van het Duitse bedrijf op het matje geroepen heeft. De Confédération Générale des planteurs de Betteraves organiseerde dinsdag een grote protestbijeenkomst in hartje Parijs. “Wij eisen van de Duitse groep dat ze zich gedraagt als verantwoordelijk bedrijf en om de tafel komt zitten om ons plan voor het overnemen van de fabrieken te bespreken”, aldus regionaal voorzitter Patrick Dechaufour.

Ministerie overtuigd

“Ons plan is goed ontvangen en heeft het ministerie weten te overtuigen”, zei bondsvoorzitter Franck Sander na het overleg daar. We hebben een geloofwaardig project dat we op 15 mei in Straatsburg aan de directie van Südzucker voor gaan leggen. Het aanbod is doorgerekend en rendabel voor beide fabrieken waar de Duitse groep ons in de steek wil laten.” Sander noemde de manifestatie in Parijs daarbij ‘hoogst symbolisch, zeker zo vlak voor de Europese verkiezingen’.