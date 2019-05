Flevoland start project verse sojabonen

De provincie Flevoland is met 10 Flevolandse telers een sojabonenpilot gestart, genaamd FlevoVerseSoja.

Het areaal beslaat circa 40 hectare, waarvan driekwart onder biologische condities wordt geteeld. In augustus 2019 worden de verse, eiwitrijke, lokale sojaboontjes (Edamame) geoogst.

Regionale teelt en consumptie van verse sojaboontjes

“Provincie Flevoland stimuleert met de pilot de regionale teelt en consumptie van verse sojaboontjes. De Flevolandse koplopers leveren op deze wijze een bijdrage aan de eiwittransitie, doen ervaring op met de teelt van verse soja en verkennen samen de kansen voor het aanbieden van de lokale sojaboontjes bij (regionale) horecagelegenheden en supermarkten”, aldus Jan-Nico Appelman, gedeputeerde bij Provincie Flevoland.

Verse soja van Nederlandse bodem

In dit project gaat het niet om de bonen, maar om de verse peultjes. Sinds 2016 vervijfvoudigde de afzet van verse soja via de Nederlandse supermarkten. Het eiwitrijke boontje kreeg vooral bekendheid via sushi-restaurants. De stevige bite, nootachtige smaak, het verse karakter en brede toepasbaarheid maakt dat steeds meer Nederlanders ze ook thuis willen nuttigen. Bijvoorbeeld als saladeverrijker, ingrediënt in wokgerechten of als gezonde snack. De verse soja die nu in de winkels ligt, is grotendeels afkomstig uit Azië. Met een goed aanbod van de Flevolandse boeren kan straks ook verse soja van Nederlandse bodem gegeten worden.