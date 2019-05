Delphy test goedkoop telen van bieten

Adviesbureau Delphy doet een proef met het zo goedkoop mogelijk telen van suikerbieten. De proef wordt uitgevoerd op een perceel in Swifterbant in Flevoland.

De aanleiding is de lage suikerprijs. Dat leidt tot lage bietenprijzen. Cosun betaalde voor oogst 2018 de laagste bietenprijs ooit, in ieder geval sinds 1968 toen de suikermarktordening werd ingesteld. De marktordening liep op 30 september 2017 af. Sindsdien is de suikerprijs in de EU met 36% gedaald.

Verschillende bemestingsstrategieën

Daarom gaat Delphy testen hoe je goedkoop bieten kunt telen, zegt adviseur Paul Hooijman. “We hebben verschillende bemestingsstrategieën naast elkaar gelegd, evenals verschillende strategieën van ziektebestrijding. De proeven zijn in meervoud aangelegd, zodat we de resultaten kunnen publiceren.”

Is hoogste opbrengst meest rendabel?

De lage bietenprijs noodzaakt telers extra op de kosten te letten. De vraag staat centraal of de hoogste opbrengst wel het meest rendabel is bij de huidige bietenprijs. Of is het saldo juist hoger als de kosten laag worden gehouden en de opbrengst suboptimaal is? Hooijman: “Bij een hoge bietenprijs is een bespuiting veel eerder rendabel dan bij een lage bietenprijs.”