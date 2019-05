Cristal Union betaalt 30% minder voor bieten dan Cosun

De Franse bietentelerscoöperatie Cristal Union betaalt de leden gemiddeld € 22,80 per ton bieten voor oogst 2018.

De prijs is berekend bij een suikergehalte van 16% en inclusief alle premies. Omgerekend naar 17% suiker bedraagt de prijs van Cristal Union ongeveer € 24,23 per ton bieten.

Bietenprijs fors lager

Dat meldt het Franse vakblad Action Agricole. Cristal Union is een coöperatie van bijna 10.000 Franse bietentelers en een grote suikerproducent in Frankrijk. De bietenprijs is fors lager dan die van de Nederlandse bietentelerscoöperatie Cosun, dat 9.200 leden telt. Cosun betaalde voor oogst 2018 gemiddeld € 34,75 voor bieten met 17% suiker. Dat was de laagste bietenprijs die Cosun ooit voor bieten heeft betaald, in ieder geval sinds de invoering van de suikerquotering in 1968. Die is per 30 september 2017 afgeschaft. De bietenprijs van Cristal Union ligt nog eens 30% onder die van Cosun.

2 fabrieken dicht

Cosun realiseerde in 2018 een nettoresultaat van € 1 miljoen, het laagste ooit. Cristal Union boekte in boekjaar 2018/2019, dat afliep op 31 januari, een verlies van € 99 miljoen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Franse bietentelerscoöperatie verlies moet melden aan de leden. Daarom gaat Cristal Union herstructureren. Er wordt minder geïnvesteerd. En er gaan 2 fabrieken dicht in Frankrijk. Het is onvermijdelijk, zei voorzitter Olivier de Bohan op een telersbijeenkomst, meldt Action Agricole. “Het is soms noodzakelijk om 5% van de medewerkers op te offeren om 95% te beschermen.”