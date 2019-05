Cosun onderzoekt lobby tegen verbod op neonicotinoïden

Cosun gaat de insectenschade in bieten inventariseren in andere landen. De bietentelerscoöperatie hoopt met die informatie een brede lobby te kunnen opzetten tegen het Europese verbod op neonicotinoïden in bieten.

Brussel verbiedt sinds eind vorig jaar 3 neonicotinoïden, omdat die schadelijk zijn voor bijen en andere nuttige insecten. Een aantal lidstaten geeft een ontheffing voor bietenzaad, omdat bieten niet bloeien en dus niet aantrekkelijk zijn voor insecten. Door de zaadcoating zijn de bieten maandenlang beschermd tegen insecten. Nederland geeft geen ontheffing.

Bietenaantastingen inventariseren in EU-lidstaten

Cosun constateert dit voorjaar veel aantastingen in bieten op de zwaardere grond in Nederland.

Cosun wil die schade ook gaan inventariseren in lidstaten als Frankrijk, Duitsland en België, waar ook veel bieten worden geteeld. Frankrijk en Duitsland hebben geen ontheffing voor bietenzaad. België wel, maar de voorwaarden voor de vervolgteelten na bieten zijn zo streng dat veel akkerbouwers liever bietenzaad gebruiken zonder neonicotinoïden.

Breedwerkende middelen volvelds gebruiken in bieten, geeft zwaardere belasting voor milieu dan zaabehandeling met neonicotinoïden

Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun

Verbod neonicotinoïden opnieuw bespreken in Brussel

Met die inventarisatie van de schade in deze landen gaat Cosun naar Cibe, de Europese organisatie van bietentelers. De inventarisatie moet half mei zijn afgerond, zegt Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun. “Dan gaan we binnen Cibe bekijken of een lobby mogelijk is om het verbod opnieuw te bespreken in Brussel. We zien nu dat breedwerkende middelen volvelds worden gebruikt in bieten. Dat geeft een zwaardere belasting voor insecten en het milieu dan de zaadbehandeling met neonicotinoïden.”

Cosun wil weer ontheffing aanvragen voor teelt 2020

De Lugt stelt dat de bietensector nog 3 jaar nodig heeft om afdoende alternatieven te ontwikkelen voor de neonicotinoïden. “De politiek gunde ons die tijd niet. De bietentelers zitten met de gevolgen. We hebben de minister van landbouw uitgenodigd de schade te komen bekijken op een akkerbouwbedrijf. Er is grote kans dat we voor de zomer opnieuw een ontheffing gaan aanvragen voor de teelt in 2020, zodat dan wel behandeld bietenzaad gebruikt kan worden.”