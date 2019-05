CZAV en Adama: insectendruk via app op afstand volgen

Coöperatie CZAV start met middelenfabrikant Adama een pilot met een elektronische vangplaat voor insecten.

De zogenoemde e-Gleek is een elektronische vangplaat waarop insecten automatisch geteld worden. Dat maakt het mogelijk te monitoren hoeveel luizen en andere insecten er aanwezig zijn in het perceel.

Toe- en afname insecten aflezen

Een camera die gericht staat op de vangplaat maakt daar 5 keer per dag een foto van. Deze foto’s worden direct naar een app gestuurd. Daarin is middels een grafiek de toe- of afname van insecten direct af te lezen.

Met deze technologie kan de insectendruk op akkerbouwpercelen op afstand in de gaten gehouden worden. De app kan eventueel ook meldingen geven wanneer er een grote toename is van insecten.

Inzicht in verloop insectendruk

Door dit systeem krijgen de initiatiefnemers meer inzicht in het verloop van de insectendruk en kan er tijdig ingegrepen worden om schade te voorkomen. Belangrijke waarnemingen worden door CZAV en Adama vertaald in adviezen en waarschuwingen.

Luisdruk in suikerbieten

De vangplaat is geïnstalleerd in een perceel suikerbieten op Schouwen-Duiveland. Vooral de luisdruk is in suikerbieten dit jaar een item. Mogelijk kunnen systemen als e-Gleek in de toekomst menselijke waarnemingen vervangen.