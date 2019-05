BKD controleert uienafval om ziektes te voorkomen

Nu de uienteelt 2019 goed op gang komt, worden uienafvalhopen gecontroleerd op het juist afdekken.

Dit is nodig om verspreiding van de ziektes valse meeldauw en koprot te voorkomen. Dat meldt de BKD (Bloembollenkeuringsdienst), die deze controle landelijk uitvoert in opdracht van de fytosanitaire autoriteit NVWA.

Alle soorten uien vallen onder de regeling

Zoals elk jaar is het verboden om na 15 april niet-uitgeplante uien of afval van uien aanwezig te hebben, tenzij is verzekerd dat ze geen bron kunnen zijn voor het verspreiden van valse meeldauw en koprot. Dit staat omschreven in de regeling bestrijding schadelijke organismen. Alle soorten uien vallen onder de regeling, ook plantuien en sjalotten.

Waarschuwing

Als een onvoldoende afgedekt uienafvalhoop wordt aangetroffen, wordt eerst een waarschuwing gegeven. Gebeurt daarop niks, dan wordt de NVWA geïnformeerd en kan een boete volgen.

Uienafvalhopen kunnen ook worden gemeld worden bij het BKD Meldpunt Meeldauw via info@bkd.eu of 0252-419101.