Avebe betaalt € 90 per ton voor aardappeloogst 2018

Avebe betaalt over oogst 2018 gemiddeld € 90 per ton aardappelen, inclusief premies en toeslagen.

Het zetmeelgehalte zat gemiddeld rond de 20%. De campagneprijs voor de aardappelen was begin mei al verhoogd van € 70 naar € 80, met als basis 19% zetmeel.

Prestatieprijs

Avebe maakt begin november de prestatieprijs bekend. Daarin is ook het financiële resultaat van de coöperatie opgenomen. Avebe stelde in 2013 als doel om op termijn een prestatieprijs van € 90 te realiseren. Toen zat die prijs rond de € 75. Dat doel is gehaald met oogst 2018. Avebe had eerder al besloten het gehele coöperatieve resultaat van dit boekjaar uit te keren aan de leden, zegt een woordvoerster. “Zo proberen we een zo’n goed mogelijk resultaat voor onze leden te realiseren.”

Resultaat naar de leden

De coöperatie schuift het resultaat naar de leden omdat veel akkerbouwers een moeilijk jaar hebben. Door de droogte heeft Avebe ruim 25% minder aardappelen verwerkt dan in de voorgaande jaren. Eind april zijn de laatste aardappelen aangeleverd bij Avebe in Gasselternijveen. De locaties in Ter Apelkanaal en in Lüchow en Dallmin in Duitsland zijn al eerder gestopt met de verwerking.

Het zetmeelgehalte schommelde deze campagne rond de 20% met enkele uitschieters naar boven en beneden

Woordvoerster Avebe

Uitzonderlijke campagne

De woordvoerster spreekt van een uitzonderlijke campagne. “2018 was een uitzonderlijk jaar waar we het maximale hebben uitgehaald. We hadden al vroeg in de gaten dat het een moeilijk jaar werd en we moesten continu afstemmen wat er binnenkwam en wat we konden leveren aan onze klanten. Dat is goed gelukt. Ook onze fabrieken hebben goed gedraaid zonder grote storingen. Het zetmeelgehalte schommelde deze campagne rond de 20% met enkele uitschieters naar boven en beneden. Dit is in lijn met het meerjarig gemiddelde. De droogte zorgde voor gunstige oogstomstandigheden waardoor de aardappelen met minder tarra werden aangevoerd bij de productielocaties.”