Allium Plus-uienpool betaalt € 44,70 per 100 kilo

De uienpool van Allium Plus heeft voor oogst 2018 een nettoprijs gerealiseerd van € 44,70 per 100 kilo voor levering week 13.

Dat heeft de poolcommissie van Allium Plus bekend gemaakt. De telers waren bij het zien van de poolprijs positief verrast over het resultaat, mede omdat de poolcommissie vroeg moest beginnen met verkopen en afleveren in verband met de kwaliteit van sommige partijen. De beursnotering in het begin van het seizoen lag rond de € 20 per 100 kilo. Later in het seizoen liepen de prijzen fors op, vanwege een gemiddeld lage opbrengst en het grote volume dat de eerste seizoenshelft is geëxporteerd.

‘Mooi saldo per hectare’

De telers van Allium Plus zijn verdeeld over het hele land maar voornamelijk Noord-/Oost- en Midden-Nederland. Ondanks dat de tonnen per hectare minder waren in vergelijking met vorige jaren, kwamen de telers van Allium Plus aan een heel mooi saldo per hectare, aldus Allium Plus.