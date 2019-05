Aardappelverwerking hield in april tempo vast

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in april een hoeveelheid van 329.800 ton consumptieaardappelen verwerkt tot voorgebakken frites en andere aardappelproducten. Dat meldt branchevereniging Vavi.

Het is vrijwel gelijk aan het volume dat in maart is verwerkt. Ten opzichte van april vorig jaar is het echter ruim 10% minder. De fritesaardappelen waren destijds dan ook ruimer voorhanden. De in het lopende seizoen van juli tot en met april verwerkte hoeveelheid is uitgekomen op 3.197.000 ton, ten opzichte van vorig seizoen 4% minder.

Vergeleken met het gemiddelde over de vorige 5 seizoenen in de genoemde periode is het 1% meer. Van de in april verwerkte hoeveelheid was 101.600 ton ofwel 31% afkomstig van import. Dat was in maart 95.200 ton. Van alle dit seizoen tot en met april verwerkte aardappelen was 35% import. De productie is tot en met april 1.741.000 voorgebakken producten en 326.800 ton overige aardappelbereidingen. Vorig seizoen was het 5% meer voorgebakken producten en 3% meer andere.