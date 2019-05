Aardappelveiling Alvantho begint vroeg dit jaar

De vroege aardappelveiling op Sint-Annaland, Alvantho, begint dit jaar het veilingseizoen vroeger dan de afgelopen 2 jaren.

Dat zegt directeur en veilingmeester van Alvantho David Hage. “De gewassen staan er wel goed op, al groeien ze door de kou natuurlijk niet zo hard. De temperaturen gaan echter omhoog en ik heb er alle vertrouwen in dat we er over 10 dagen heel anders tegenaan kijken. ”

Eerste pootgoed op 18 februari de grond in

Het seizoen kan vroeg beginnen dankzij het vroege plantwerk van dit seizoen; op 18 februari ging het eerste pootgoed al in de grond. “Tot het op 3 maart ging regenen, is er veel gepoot. Dat is echt heel vroeg”, weet Hage. “Door de kou raakten we die extreme vroegheid echter kwijt. Maar het blijft mooi op tijd, begin juni gaan we oogsten. Volgende week bepalen we de exacte startdatum voor het veilingseizoen.”

Geen last van droogte

Last van droogte hebben de vroege aardappeltelers volgens Hage niet. “Waar nodig staat de haspel, maar dat is zeker niet overal het geval. De planten gaan vanaf nu ook pas echt vocht vragen.”

Het areaal is stabiel op Tholen. “We telen 1 op 2, of 1 op 3 aardappelen. De beschikbaarheid van pootgoed bleek ook geen punt, al was het wel duurder dan normaal. Dat is echter geen reden om aan de teelt te twijfelen.”

Marktverwachting optimistisch

De marktverwachting is optimistisch. “Oude oogst is minimaal beschikbaar en import gaat voor goede prijzen vlot van de hand”, merkt Hage. “Het zou mij verbazen als we daar niet op kunnen meeliften. Ik heb vertrouwen in een goede start. Een vroeg begin is voor ons bovendien ook belangrijk om het seizoen te verlengen.”