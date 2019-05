Aardappelexport groeide in april

Nederland heeft in april een hoeveelheid van 76.855 ton aardappelen uitgevoerd. Dat blijkt uit de jongste gegevens van de Nederlandse Aardappel Organisatie.

Volgens de cijfers van NAO is dat 12% meer dan in maart de grens over ging. In vergelijking met april vorig jaar was het 4% minder.

Van juli tot en met april is dit oogstjaar afgerond 650.000 ton aardappelen uitgevoerd, in vergelijking met dezelfde periode vorig seizoen is dat 59.000 ton, ofwel ruim 8% minder. Vooral de export naar Afrika is teruggevallen, terwijl meer aardappelen binnen de EU zijn afgezet. De export naar bestemmingen binnen de EU groeide ten opzichte van vorig seizoen met ruim 20.000 ton naar 544.000 ton, ofwel 84% van het totaal.

België neemt zoals gebruikelijk het leeuwendeel van de Nederlandse exportaardappelen op. In april was dat een hoeveelheid van 41.670 ton, over het gehele seizoen tot en met april 381.000 ton. Dat is 59% van de totale aardappelexport. In dezelfde periode vorig seizoen was dat 324.000 ton, ofwel 46%.