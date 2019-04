VIB mag veldproef doen met Crispr-Cas-mais

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) mag doorgaan met een veldproef met maisplanten die genetisch zijn veranderd met de techniek Crispr-Cas.

De Belgische overheid heeft daarvoor een vergunning gegeven. VIB startte in 2017 met de veldproef, meldt de Vlaamse nieuwssite Vilt.

VIB heeft het genoom van mais met behulp van Crispr-Cas zo veranderd dat de planten anders reageren op schade aan het DNA. Schade aan het DNA kan ontstaan door hitte, uv-straling of droogte. Met behulp van deze GMO-planten kunnen de onderzoekers sneller vaststellen of schade is ontstaan aan ‘normale’ maisplanten door droogte, hitte of een overmaat aan zonlicht. “Het gaat dus om basisonderzoek naar de gevolgen van steeds moeilijkere groeiomstandigheden voor planten, die worden veroorzaakt door de klimaatverandering”, zegt Dirk Inzé, wetenschappelijk directeur van VIB.

Strenge GMO-regels

Tot juli 2018 had VIB geen vergunning nodig. Toen besliste het Europees Hof van Justitie echter dat genetische modificatie (GMO) van planten door Crispr-Cas onder de huidige regels voor GMO valt. VIB is blij met de vergunning, maar betreurt dat Crispr-Cas onder de huidige strenge GMO-regels valt. Inzé: “Het gaat in veel gevallen om het introduceren van kleine erfelijke variaties die ook spontaan in de natuur kunnen ontstaan, of als gevolg van traditionele veredelingsmethoden. In die gevallen zijn de Crispr-mutanten niet te onderscheiden van mutanten die door klassieke veredeling tot stand zijn gekomen.”