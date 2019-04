USDA: wereld heeft record aan soja op voorraad

De voorraad sojabonen in de wereld groeit dit seizoen naar een ongekend grote hoeveelheid.

De sojaproductie van 361 miljoen ton is veel groter dan het verbruik (349 miljoen ton). Daardoor heeft de wereld aan het eind van dit seizoen ruim 107 miljoen ton sojabonen op voorraad liggen, meldt het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) in de laatste Wasde-marktprognose voor landbouwgrondstoffen. Het is niet eerder gebeurd dat het USDA een sojavoorraad van meer dan 100 miljoen ton noteerde. Grote voorraden hebben een langdurig prijsdrukkend effect, omdat ze tegenvallers in de oogst kunnen opvangen.

Door de grote beschikbaarheid staat de sojaprijs wereldwijd onder druk. De International Grains Council (IGC) berekende dinsdag een prijsindex voor sojabonen op de wereldmarkt van 171 punten (100 = prijs januari 2000). Dat is 21% lager dan vorig jaar rond half april.