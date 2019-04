Telersprijs uien piekt naar nieuw record

Met een notering van € 55 tot € 65 per 100 kilo zaaiuien 60% grof zette de telersbeurs Emmeloord een verhoging op het bord van € 12,50 ineens.

Dat is nog niet eerder vertoond dit seizoen en kan zelfs gelden als een nieuw record, al zijn de telersprijzen tot 110 gulden per 100 kilo in 1998 vergelijkbaar, de geldontwaarding in aanmerking genomen. De oorzaak is schaarste, ten gevolge van de tegenvallende uienoogst 2018, zowel in Nederland als de rest van Europa. Nederland produceert hoofdzakelijk voor export.

718.000 ton

Tot en met maart is er een volume van 718.000 ton Nederlandse uien de grens over gegaan. De export per week is sinds de jaarwisseling 11.000 ton. De export tot en met vandaag is dus reëel geschat ruim 750.000 geweest. Die hoeveelheid hanteren kenners in de uiensector als het volume dat beschikbaar is voor export in het seizoen 2018/’19, dat nog loopt tot en met eind juni.