Suikerprijs stijgt in EU

Suiker werd in februari iets duurder. De Europese Commissie berekende een gemiddelde verkoopprijs van € 314, € 2 meer dan in januari.

Het is voor het eerst in 9 maanden dat de prijs in de EU stijgt, maar suiker is nog altijd spotgoedkoop in de EU. De gemiddelde verkoopprijs van januari (€ 312) was de laagste sinds juli 2006, toen de Commissie begon met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde verkoopprijs van suiker. De publicatie loopt bijna 2 maanden achter.

Brussel schafte per 30 september 2017 de suikermarktordening af, waardoor ook de suikerquotering en de minimum bietenprijs verdwenen. In september 2017 bracht suiker gemiddeld nog € 490 op.

De suikerproducenten moeten hun verkoopprijzen bekend maken aan Brussel, dat dan een gemiddelde berekent voor 3 regio’s en de EU. Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) constateert dat de spotprijzen voor suiker nu veel hoger liggen dan de gerapporteerde prijzen.

Spotprijzen suiker

“De spotprijzen in Nederland en Frankrijk bedragen zo’n € 440 per ton, en in het Middellandse Zeegebied ongeveer € 460. Maar de spotprijzen gelden wel voor kleine hoeveelheden suiker. De suikerproducenten sluiten leveringscontracten af vóór aanvang van de bietencampagne. De verkoopprijzen worden gerapporteerd in de maand dat de suiker wordt geleverd. In augustus en september vorig jaar lagen de spotprijzen rond de € 300. Dat verklaart waarom de gerapporteerde suikerprijzen van begin dit jaar nog steeds zo laag zijn en de spotprijzen veel hoger.”