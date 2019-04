Suiker Unie: ruim helft van de bieten is gezaaid

De suikerbietenzaai is over de helft gevorderd; begin van de week stond de teller op 54%. Dat meldt Suiker Unie.

Vorig jaar was 12,5% gezaaid, maar in 2017 al bijna 90%.

In het Zuidwesten en in Oost- en Zuid-Flevoland is het zaaiwerk bijna afgerond. De regen die afgelopen week vanaf woensdag viel, remde de inzaai wat af. Vooral in het Noorden; hier is nog maar een kwart van het areaal ingezaaid.

Friesland: te veel vocht in ondergrond

Telers in Noord- en Zuid-Holland en in Friesland waren voorzichtig met zaaien, omdat op veel plekken te veel vocht in de ondergrond zat. Telers zijn voorzichtig volgens Suiker Unie, omdat ze hopen op een snelle goede opkomst waardoor bodeminsecten minder kansen krijgen.

Volop ploegen in Noorden

Op de lichtere gronden in de Noordoostpolder en in het Noorden wordt nog volop geploegd en moeten nog veel bieten worden gezaaid. Dat vindt deze week waarschijnlijk grotendeels plaats.

Een buitje is op veel plekken welkom. Muizen- en insectenschade zijn lokaal aan de orde.