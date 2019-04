Staatsbeheer in graanexport Rusland

De Russische overheid krijgt meer greep op de nationale graanstroom.

De belangrijkste graanhandelaren in ’s werelds grootste tarwe-exportland richten een vereniging van exporteurs op. Deze komt onder leiding van een door de staat gecontroleerd bedrijf. Dat meldt persbureau Reuters. De aanvoer van Russisch graan overzee is een zeer belangrijk element in de plannen van president Poetin om de Russische export van landbouwproducten de komende 5 jaar te verdubbelen tot € 40 miljard per jaar in 2024.