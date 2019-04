Sensus: te koud voor cichoreizaai

Voorlopig is het nog te koud om cichorei te zaaien.

Deze waarschuwing komt van verwerker Sensus. Cichoreizaad kan de grond in als de bodemtemperatuur consequent hoger is dan 10 graden. Dit moet bovendien een week na het zaaien zo blijven. Cichorei heeft voor kieming voldoende warmte nodig. Bij een te lage bodemtemperatuur kiemt het zaad niet of trager, wat tot teeltproblemen kan leiden.

Temperatuur ’s nachts rond vriespunt

Gezien de weersvoorspellingen, met nachttemperaturen rond het vriespunt, raadt Sensus aan om voorlopig te wachten. Niet iedereen doet dat, gezien onderstaande tweet.